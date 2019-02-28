Afgan uyruklu şahıs ölü bulundu

Iğdır’da Afgan uyruklu bir şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Yeni Mahallede bulunan bir evde kalan iki Afgan uyruklu şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlendi. 112 Acil Servis ekiplerinin yapmış olduğu inceleme sonucu, Afgan uyruklu iki şahsın zehirlendiği, zehirlenen şahıslardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer şahsın ise durumunun ağır olduğu tespit edildi. Durumu ağır olan 1978 doğumlu Afgan uyruklu Kamaluddin Ayare isimli şahıs ekipler tarafından hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kamaluddin Ayare isimli Afgan uyruklu şahıs ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen ve olay yerinde hayatını kaybeden diğer şahıs ise savcının yaptığı incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.