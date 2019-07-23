Afgan uyruklu DEAŞ üyesi çoban gözaltına alındı Niğde’de DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu şüphelenilen Afganistan uyruklu çoban gözaltına alındı.

Niğde’de DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu şüphelenilen Afganistan uyruklu çoban gözaltına alındı.

Bor ilçesi Balcı köyünde çobanlık yapan Abdolahad A. hakkında İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, şüphelinin DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edildi. TEM Ekipleri, Niğde merkez İlhanlı Mahallesinde yaşayan Abdolahad A.’nın yaşadığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Abdolahad A.’nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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