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Afgan öğrencilerden Rektör Bilgiç’e “çepen” jesti

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Afganistan uyruklu öğrencileri, Rektör Prof.

01 Mart 2019 Cuma 18:36
Afgan öğrencilerden Rektör Bilgiç’e “çepen” jesti

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Afganistan uyruklu öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e, Afganistan’ın yöresel kıyafetlerinden “çepen”i hediye etti.


Türkiye -Afganistan Dostluk Günü kapsamında Rektörlüğü ziyaret eden Afganistan uyruklu öğrenciler, OMÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. İzzet Akça’nın rehberliğinde Rektör Bilgiç ile buluştu.


Ziyarette Afganistan uyruklu öğrenciler, ülkelerinin yerel sembollerinden biri olan “çepen” adlı giysiyi Rektör Bilgiç’e takdim etti. OMÜ’nün uluslararası kültür mozağinde yer alan Afganistan uyruklu öğrenciler yöresel kıyafeti Rektör Bilgiç’e giydirirken, Afganistan’ı hatırlatacak “çepen”i kendisine hediye etmekten dolayı duydukları mutluluğu ifade ettiler.


Rektör Bilgiç ise Türkiye-Afganistan dostluğunun samimi bir göstergesi olarak bu geleneksel hediyeyi kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. İzzet Akça ve beraberindeki öğrencilere şükranlarını sundu.


Ziyaret öncesi, öğrenciler Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:36
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