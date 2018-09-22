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Afgan müzisyen Sadoza, Konya'daki Mevlana etkinliklerinde sahne aldı

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali' kapsamında Afganistanlı müzisyen Daud Khan Sadoza sahne aldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 23:00
Afgan müzisyen Sadoza, Konya'daki Mevlana etkinliklerinde sahne aldı

Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 3'ncü gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Afganistanlı Daud Khan Sadoza, Farsça şarkılar seslendirdi.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya'da eğitim alan Afganistanlı öğrenciler de konsere yoğun ilgi gösterdi.

Konsere başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Sadoza, farklı ülkelerden çok değerli müzisyenlere aynı festivalde sahne almaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi doktora öğrencisi Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hindistan'da da çok meşhur olan Sadoza'yı Konya'da dinlemek, bizim için heyecan verici bir etkinlik oldu. Bu festivali düzenleyenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kız kardeşi ile beraber Afganistan'dan Konya'ya üniversite eğitimi için gelen Muhsin Gadimi ise Afganistanlı bir müzisyenin Konya'ya geleceğini duyunca çok mutlu olduğunu söyledi.

Festivale şu ana kadar 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları katılıyor.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konserlerin programı şöyle:

23 Eylül Pazar: (Fas) Redwan El Asmar

24 Eylül Pazartesi: (Lübnan) Dalina Jabbour

25 Eylül Salı: (İran) Şems Topluluğu

26 Eylül Çarşamba: (İspanya) Arianna Savall

27 Eylül Perşembe: (Irak) Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu

28 Eylül Cuma: (Azerbaycan) Zabit Nebizade

29 Eylül Cumartesi: Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, (Özbekistan) Munojot Yo'lchiyeva

30 Eylül Pazar: Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 23:00
  1. Konya
  2. Mevlana Kültür Merkezi
  3. Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı
  4. Daud Khan Sadoza

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