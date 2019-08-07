Afgan kralının kızının yeğenini “Osmanlı Prensesi” olarak tanıttı... Özdil’den “Osmanlı torunları da CHP’li” algısı!

yeniakit.com.tr “Tokatçı” Yılmaz Özdil, Afgan kralının yeğeninin kızı Zeynep Osman’ı, “Osmanlı Prensesi” olarak tanıtıp, “Gerçek Osmanlılar da CHP’yi destekliyor” algısı oluşturmaya devam ediyor. 1991 senesinde kıyılan nikahla şehzade Ertuğrul Osman’ın ikinci eşi olan Zeynep Osman’ı, “Cumhuriyet kadını, Osmanlı’nın gerçek evladı, 2’nci Abdülhamid’in Atatürk dostu torunu” gibi enteresan sıfatlarla tanıtmaya çalışan Özdil, bugünkü yazısında da, “Osmanlı’yla Cumhuriyet’in kucaklaştığı an…” ifadesini kullanarak, Zeynep Osman’ın CHP’li İmamoğlu’nu desteklediğini söyledi.

Zeynep Osman’ın, İmamoğlu’nun kazanması için adaklar adadığını ve dualar ettiğini söyleyen Özdil, arkadaşlarını da tek tek telefonla arayarak CHP’li adaya oy vermeleri için ikna ettiğini belirtti.

Zeynep Osman’la birlikte İmamoğlu’nun ayağına giden Özdil, “Gelenekle geleceğin, Osmanlı'yla Cumhuriyet'in kolkola yürüdüğü, muhteşem bir buluşmaydı.” ifadesini kullandı.

Kucaklaştılar

Özdil şunları yazdı:

“Ekrem başkan o her zamanki tevazusuyla kapıda karşıladı. Merhabadan bile önce, kollarını iki yana kocaman açarak ‘size sarılabilir miyim hanımefendi?’ dedi. Prenses de aynı sıcacık coşkuyla, ‘e onun için geldim zaten’ dedi. Birbirlerini ilk kez yüz yüze görmelerine rağmen, birbirlerini yıllardır çok yakından tanıyormuşçasına, sevgiyle, özlemle, kucaklaştılar.”

Sokakları çöp götüren İzmir zihniyetini 25 yıldır beklediğini söyleyen Özdil, “Doğrusunu isterseniz, benim için de ilkler barındıran bir an'dı. İzmir'den İstanbul'a mesleğim gereği 25 yıl önce 1994'te taşındım, benim geldiğim yıl İstanbul'u Tayyip Erdoğan kazanmıştı, 25 yıldır aynı zihniyet yönetiyordu, dile kolay, İstanbul'un İzmir gibi bir yönetime kavuşmasını çeyrek asır bekledim. Ve, 25 yıldır İstanbul'da yaşayan, 25 yıldır İstanbul'da çalışan bir gazeteci olarak, İstanbul belediyesinin kapısından içeri ilk kez girdim, ilk kez kabul edildim. İstanbul belediyesinin kapıları, 25 yıldır ilk kez, ötekileştirmeden, dışlamadan, senden-benden diye ayırmadan açıldı. Benim açımdan, İstanbul ilk kez benim şehrim oldu.” diye yazdı.

Zeynep Osman’dan İmamoğlu’na güzellemeler

Özdil yazısını şöyle noktaladı:

Sohbet güzel…

Ama, tadında bırakmak lazım.

Kalkmak için hamle yaptık.

“Bir saniye lütfen” dedi başkan.

Bir tablo getirtti.

Minyatür tekniğiyle hazırlanmış.

Ayasofya…

Günün hatırası olarak Zeynep Osman'a hediye etti.

Yine kolkola girdiler.

Kapıda karşıladığı gibi, yine kapıya kadar uğurladı başkan.

Sarılarak ayrılırken, sanırım hepimizin düşüncelerine tercüman olarak, tane tane şunları söyledi Prenses Zeynep Osman…

“Sizin gibi genç, dinamik, vatanını seven, ömrünü bu hususta vakfetmeyi göze almış, başaracağından emin, aklı selim sahibi, İstanbul gibi karmaşık ve zor bir şehrin mesuliyetini yüklenmiş, Atatürk ilkelerini benimsemiş bir başkanla tanışmak, beni fazlasıyla memnun etti, yolunuz açık olsun, Allah'tan size yardımcı olmasını bütün kalbimle temenni ederim.”