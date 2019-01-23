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Afgan kadın polisler zorlu kış koşullarında mesleğe hazırlanıyor

Afganistan polis teşkilatında görev yapacak 168 kadın polis adayı, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor- Teorik ve uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayarak ülkelerinde güvenliği sağlamayı amaçlayan Afgan kadınlar, 6 aylık zorlu eğitim programı kapsamında modern ve operasyonel polislik uygulamalarını öğreniyor- Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal:- "Afgan halkını kadim bir dost olarak görüyoruz, şu an bize ihtiyaçlarının olduğunun farkındayız. Elimizden geldiğince bilgimizi, becerimizi, deneyimimizi onlara aktarmaya, bir an önce Afganistan'da huzurun, güvenin hakim olmasına çalışıyoruz"- Sivas POMEM Müdürü Kadir Yırtar:- "Afganistan'ın tekrar barış ve istikrara kavuşabilmesi için çalışan ülkelerin başında Türkiye geliyor"

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:20
Afgan kadın polisler zorlu kış koşullarında mesleğe hazırlanıyor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER/HALİFE YALÇINKAYA - Afganistan'dan gelen 168 kadın polis adayı, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) verilen zorlu eğitimle ülkelerinde güvenliği sağlamak için hazırlanıyor.

Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan ''Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde bugüne kadar Sivas POMEM'de eğitim programını başarıyla tamamlayan bin 213'ü kadın 3 bin 353 Afgan mezun oldu.

Sivas POMEM'de gerçekleştirilen 7. dönem eğitim programına katılan 168 Afgan kadın da ülkelerindeki güvenliği sağlamak amacıyla hazırlanıyor.

Polis adayları, 1 Kasım 2018'de başlayan program kapsamında dünyanın en güçlü polis teşkilatları arasında gösterilen Türk Polis Teşkilatı tarafından yaklaşık 6 ay süreli zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

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Alanında uzman çok sayıda personel tarafından adaylara, polis usul ve esasları, polis hukuku, Afgan Anayasası modülleri, önleyici hizmetler, toplum destekli polislik, insan hakları, iletişim, liderlik ve yönetim becerileri, yolsuzlukla mücadele, terörizmle mücadele, bomba ve patlayıcı maddeler, suç soruşturmaları, aile içi şiddet, bilgisayar kullanımı, polis müdahale yöntem ve teknikleri, trafik ve sürüş eğitimi, ilk yardım, çevik kuvvet eğitimi, tabanca ve uzun namlulu silahların kullanımı, arama teknikleri, olay yeri inceleme, delil toplama gibi birçok alanda uygulamalı eğitim veriliyor.

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Sivas'ta, her türlü zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapmaya hazırlanan kursiyerler, zorlu kış koşullarında ve karlı zeminde eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor.

Afgan kadın polis adayları, son teknolojilerle donatılan okulda, her türlü spor imkanından da yararlanabiliyor. Zaman zaman kızakla kayan ve kartopu oynayan kadınlar, Türk kadın polis eğitmenlerle de iyi bir diyalog kuruyor.

Okuldaki sağlık, terzi ve kuaför hizmetlerinden de faydalanan kursiyerler, zorlu eğitimlere rağmen kişisel bakımlarını da ihmal etmiyor.

- "Afganistan halkı kadim dost"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan Polis Teşkilatının ana omurgasını oluşturmak için eğitimler verdiklerini söyledi.

Emniyet teşkilatının pek çok uzmanının bu eğitime eğitici olarak katıldığını belirten İnal, eğitimlerin son derece doyurucu olduğunu belirtti.

Modern polislikle ilgili eğitimin yanı sıra Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin yasalarıyla ilgili de Afgan eğiticilerin kadın polis adaylarına eğitim verdiğini aktaran İnal, "Eğitimimizin içeriği oldukça dolu. Bir yandan öğrencilerimizi sosyalleştirmeye, ülkemizi tanıtmaya, onlara farklı kültürleri göstermeye çalışırken, bir yanda modern polisliğin gereği olan operasyonel silah kullanma teknikleri, patlayıcı maddeler, bubi tuzakları, olay yeri inceleme, polis müdahale teknikleri, toplumsal olaylara müdahale, araç kullanma ve araç tahliye etme gibi buna benzer farklı alanlarda eğitim veriyoruz." dedi.

Eğitimin yansıması ve geri dönüşümlerini önemsediklerini dile getiren İnal, bugüne kadar hep olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Afganistan'ın Türkiye için kıymetli olduğuna vurgu yapan İnal, şunları kaydetti:

"Afgan halkını kadim bir dost olarak görüyoruz, şu an bize ihtiyaçlarının olduğunun farkındayız. Elimizden geldiğince bilgimizi, becerimizi, deneyimimizi onlara aktarmaya, bir an önce Afganistan'a huzurun, güvenin hakim olmasına çalışıyoruz. Umut ediyorum bu yaptığımız çalışmada başarılı oluruz. Şu ana kadar geri dönüşlerimiz oldukça olumlu. Buradan mezun ettiğimiz öğrencilerimizin sahada başarılı olduğu yönünde yansımalar var. Oradaki partnerlerimizle de sık sık bilgi paylaşımında bulunuyoruz."

- "Afganistan dost ve kardeş ülke"

Sivas POMEM Müdürü Kadir Yırtar da tarihten gelen sorumluluk bilinciyle hareket eden Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi günümüzde de kendisinden talepte bulunan ülkelere yardım elini uzattığını söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın barış ve huzur adası olması için elinden gelen tüm imkanları seferber ettiğine vurgu yapan Yırtar, "Dost ve kardeş ülke Afganistan'ın istikrara kavuşması, barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi, yeniden yapılanması için uluslararası teşkilatlar, ülkeler yardım faaliyetlerinde bulunmakta. Afganistan'ın tekrar barış ve istikrara kavuşabilmesi için çalışan ülkelerin başında Türkiye geliyor." diye konuştu.

Afganların donanımlı çok iyi birer polis olmaları için Türkiye'de alanında uzman polislerin eğitimlere katıldığına dikkati çeken Yırtar, öğrencilerin fiziksel ve mental gelişimi için çeşitli dersler ve faaliyetler yürütüldüğünü, kendilerine emanet edilen kursiyerlerin eğitim sonunda başarılı ve donanımlı birer polis olarak ülkelerine döneceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:20
  1. afgan kadınlar
  2. Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal
  3. Polislik Eğitimi
  4. Sivas
  5. Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar

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