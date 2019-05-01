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Afgan iş adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini ipek halıya dokuttu

01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41
Afgan iş adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini ipek halıya dokuttu

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bir iş adamı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini resmini dokutturduğu ipek halıyla gösterdi.

İş adamı Hacı Feridun Nabizade, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini ipek halıya dokutturdu.

Nabizade, halıyı Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a göndererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığından yapılan açıklamada, iş adamının özel isteğiyle yapılan söz konusu büyük ipek halının, dokuma işleminin 5 halıcı tarafından 17 ay içerisinde tamamladığı bildirildi.

Böyle bir hediyenin, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirmesi açısında önemli olduğu belirtilen açıklamada, Dostum'un, iş adamına, hediyesini Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştıracağı sözünü verdiği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41
  1. Afganistan
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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