Afgan hükümeti ve Taliban'a ateşkes açıklaması

Suudi Arabistan resmi ajansının haberine göre, Cidde ve Mekke kentlerinde birçok ülkeden 105 alimin katılımıyla gerçekleştirilen "Afganistan'da barış ve istikrar" konulu toplantı, "Mekke Bildirgesi"nin yayımlanmasıyla sona erdi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, kapanış konuşmasında, İİT'nin, uluslararası toplantıya katılan alimlerin aldığı kararları desteklediğini, ayrıca Afganistan'daki çatışmaları kınadığını ifade etti. Useymin, tüm taraflara ön şartsız barış teklifinden yararlanmaları çağrısında bulundu.

ÇÖZÜM VE DİYALOG İÇİN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı ülkeye istikrar ve barış getirilmesi için Afgan hükümeti ve Taliban'a ateşkes ilan edip doğrudan müzakere çağrısının yapıldığı Mekke Bildirgesi'nde de şu ifadeler kullanıldı:

"Afganistan'da masum sivillerin öldürülmesine yol açan olaylar, İslam'ın değişmez ilkeleriyle uyuşmadığı gibi Müslüman toplumun birlik ve dayanışmasını koruma yönündeki değerlerle de çelişiyor."

Devletler ile uluslararası örgütlerin, nüfuzları ve sahip oldukları imkanları kullanarak Afganistan'daki barış ve güvenin sağlanmasına katkı sunmaya çağrıldığı bildirgede, hükümet ile Taliban arasındaki çekişmeyi sona erdirmenin en doğru yolunun ulusal diyalog sürecini başlatmaktan ve barış müzakerelerinden geçtiğine dikkat çekildi.

Suudi Arabistan'da iki gün süren "Afganistan'da barış ve istikrar" konulu uluslararası toplantıya Afganistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Sudan ve Fas gibi birçok ülkeden 100'ü aşkın alim katıldı.