Afgan göçmenleri "İstanbul'a geldik" diyerek ormana bıraktılar Kırıkkale'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen, kaçakçılar tarafından "İstanbul'a geldik" denilerek ormana bırakıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen, insan kaçakçıları tarafından "İstanbul'a geldik" denilerek ormanlık alanda bırakıldı. Hasandede köyündeki ormanlık alanda düzensiz göçmenlerin bulunduğu istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, burada yaptıkları aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni buldu. Düzensiz göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından "İstanbul'a geldik" denilerek, ormana bırakıldığı öğrenildi. İfadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, sığınma evine götürüldü.

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