Afgan göçmenler jandarmadan kaçamadı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 36 Afganistan uyruklu göçmen, jandarmaya yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 36 Afganistan uyruklu göçmen, jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" kapsamında amansız mücadelesi kapsamında, körfez bölgesinde bulunan ilçelerden Yunanistan’ın Midilli Adası’na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbaratı üzerine Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Hakkıbey yarımadası Tekev mevkiinde M.N. isimli organizatör ile 36 Afganistan uyruklu göçmen (7 erkek, 8 kadın ve 21 çocuk) yakalandı. Olayla ilgili olarak organizatör ve yakalanan göçmenler hakkında başlatılan yasal işlem sürüyor.

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