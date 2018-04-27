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Afgan gencin failleri tutuklandı

İstanbul Fatih'te Afganistanlı N.P'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

27 Nisan 2018 Cuma 11:30
Afgan gencin failleri tutuklandı

Şehsuvarbey Mahallesinde 17 Nisan'da meydana gelen olayda 23 yaşındaki Afganistan uyruklu N.P. bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili yütürülen soruşturma kapsamında Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiğini belirlediği Afganistan uyruklu C.O.(22), Ş.H.(20) ve Y.A.(21)'yi gözaltına almıştı. 3 şüphelinin N.P. ile arkadaş olduklarını belirleyen polis, zanlıların aralarında çıkan bir anlaşmazlık üzerine cinayeti işlediklerini tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Afgan genç hayatını kaybetti! Bakın kim öldürmüş

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:30
  1. afgan genç
  2. Fatih

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