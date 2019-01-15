0553 313 94 23

Afgan genç karbonmonoksit gazından zehirlendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

15 Ocak 2019 Salı 01:36
Afgan genç karbonmonoksit gazından zehirlendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kozyörük Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Afganistan uyruklu Abdül Şükür'ün (17) hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerin gelen sağlık ekipleri, Şükür'ün ısınmak için teneke içinde yaktığı ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesi sonrası cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 01:36
  1. Tekirdağ
  2. karbonmonoksit
  3. soba zehirlenmesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerine vurgu
    1. Trump'tan ABD-Türkiye ekonomik..
    2. Afgan genç karbonmonoksit gazından..
    3. Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan ile..
    4. 'Ankesörlü telefon' soruşturmasında 16..
    5. PKK sevici Barış Atay'ın filminde..
    6. FETÖ'nün TSK yapılanması..
    7. Manchester City 3 golle kazandı
    8. Ve Galatasaray'ın yeni transferi..
    9. Hatay'da fabrika yangını
    10. Üzerine tomruk düşen orman işçisi ağır..
    11. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao..
    12. Özhaseki'den Mansur Yavaş açıklaması
    13. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao..
    14. Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, ülkesine..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2019
    16. Katar'dan 'Şam Büyükelçiliği'..
    17. Trump'ın tehdidine tepki gösteren..
    18. Irak Başbakanı Abdulmehdi ile Ürdün..
    19. Nijerya'da silahlı saldırıda 26 kişi..
    20. Tunus'ta Arap Baharı'nın 8. yıl dönümü..
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!