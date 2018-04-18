Afgan genç hayatını kaybetti! Bakın kim öldürmüş

Şehsuvar Bey Mahallesi Düzgün Sokağı'nda bir binaya gelen Afganistan uyruklu 3 erkek, aynı ülke vatandaşı Nabimir Pastun'u (23) gasbetmeye çalıştı. Bu sırada çıkan boğuşmada bıçaklanan Pastum ağır yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Pastum, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Fatih Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Sancaktepe ilçesinde bulunduğu adresi belirledi.

Eve düzenlenen baskında gözaltına alınan 3 kişi, ifade işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.