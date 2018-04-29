Afgan eğitimine TİKA desteği

Masa ve sıraların teslim edilmesi için Mezar-ı Şerif kentindeki İstiklal Lisesi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Belh Vali Yardımcısı Şucauddin Şuca, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh İl Eğitim Müdürü Yardımcısı Muhammed Humayun Nabizadeh, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğü yetkilileri, Maarif Vakfı öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Şuca, bir ülkenin kalkınması için eğitimin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afganistan'da özellikle eğitim alanında yaptığı yardımları hatırlatan Şuca, bu yardımların gelecek nesiller tarafından da hatırlanacağını belirtti.

Şuca, Afganistan'a yaptığı yardımlardan ötürü Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

''BİN 500 MASA VE SIRA DESTEĞİNDE BULUNDUK''

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Afganistan'ın 3 vilayetindeki 11 okula 1500 masa ve sıra desteğinde bulunduklarını söyledi.

Dünyanın başka ülkelerinde tek ofisi bulunan TİKA'nın, Afganistan'da 3 ofisinin bulunduğunu dile getiren Çal, ''Bu, geçmişten gelen dostluğumuzun bir göstergesidir.'' dedi.

Çal, TİKA olarak bundan sonra da Afganistan'a yardımlarının süreceğinin altını çizdi.

''TÜRKİYE HER SENE YAKLAŞIK 300 AFGAN ÖĞRENCİYE BURS VERİYOR''

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da Türkiye'nin, kardeş Afgan halkının huzurlu, istikrarlı, ve müreffeh bir geleceğe sahip olması yolunda çaba sarf ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin eğitim, sağlık, yeniden imar ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yoğunlaşan çalışmalarının Afgan halkının arzu ettiği müddetçe devam edeceğini bildiren Alpay, ''Bu bağlamda başkonsolosluğumuz TİKA ile birlikte Afganistan'ın kuzey vilayetlerinde çalışmalarını sürdürmektedir. TİKA tarafından bugün okulunuzda gerçekleştirilen öğrenci masa ve sıralarının yenilenmesi bunun mütevazı bir örneğidir.'' diye konuştu.

Başkonsolos Alpay, başkonsolosluğun gündeminde eğitim konusunun öncelikli yer tuttuğunu zira bir toplumun bugününü ve geleceğini etkileyen en önemli alanın eğitim olduğunu vurguladı.

Çocukların, gençlerin iyi bir eğitim alarak Afganistan'ın refahına ve gelişmesine katkı sağlamasının en büyük arzuları olduğunu aktaran Alpay, eğitimin, geleceği güvenceye aldığının altını çizdi.

Başkonsolos Alpay, ''Türkiye, her yıl lisans ve yüksek lisans alanında yaklaşık 300 Afgan öğrenciye burs vermektedir. Bu nedenle TİKA eğitim alanındaki katkılarına devam etmektedir, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'mız İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri için öğrenci bursu vermektedir, diğer yandan Türkiye Maarif Vakfı öğretmenlerini Afganistan'ın dört bir yanına göndermekte, eğitim alanında katkılarını sunmak, tüm tecrübelerini paylaşmak istemektedir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Afganistan'ın ve Afgan halkının yanında olmaya devam edecektir.'' diye konuştu.

Tören, okulların gezilmesi ve öğrencilerin ziyaret edilmesiyle sona erdi.