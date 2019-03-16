Afgan askerlere teröristle mücadele eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan’dan gelen misafir askeri personele Meskûn Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi verildiğini açıkladı.16 Mart 2019 Cumartesi 15:46
Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan’dan gelen misafir askeri personele Meskûn Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi verildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan’dan gelen misafir askeri personele, Isparta’daki Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında verilen Meskûn Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi devam ediyor" denildi.
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