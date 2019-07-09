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Afgan arkadaşı tarafından bıçaklanan Türkmen gençten 8 ay sonra acı haber

Antalya’da Afgan uyruklu arkadaşı tarafından bıçaklanan sera işçisi Govsettin Türkmen (25), 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

09 Temmuz 2019 Salı 13:09
Afgan arkadaşı tarafından bıçaklanan Türkmen gençten 8 ay sonra acı haber

Antalya’da Afgan uyruklu arkadaşı tarafından bıçaklanan sera işçisi Govsettin Türkmen (25), 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ve jandarmanın olay sonrası kaçan Afgan şüpheliyi arama çalışması devam eiyor.


Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kınık mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, serada gündelik işçi olarak çalışan Türkmenistan vatandaşı 25 yaşındaki Govsettin Türkmen ile isminin Noridin olduğu öğrenilen Afgan uyruklu arkadaşı arasında tartışma çıktı.Büyüyen tartışma sonrası Noridin, eline aldığı bıçakla Türkmen’i çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 8 aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Govsettin Türkmen, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.


Govsettin Türkmen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Türkiye’de 16 yaşındaki küçük kardeşi dışında bir yakını bulunmadığı öğrenilen Türkmen’in cenazesi,yapılan işlemlerin ardından ülkesine gönderilecek.


Öte yandan, jandarma ve polisin Afgan uyruklu saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:09
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