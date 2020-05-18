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Affetmek

“O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân,134)

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:15:00 -
Affetmek

Hz. Âişe anlatıyor: “Allah Resûlü (sav), kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsî olarak kimseyi cezalandırmamıştır; ancak, Allah’ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza vermiştir.” (Buhârî)

- Bir adam Hz. Peygamber’e (sav) gelerek, “Ey Allah’ın  Resûlü! Hizmetçiyi işlediği bir hatadan dolayı kaç kez affedeyim?” diye sordu.

Hz. Peygamber (sav) sustu.

Ardından adam, “Ey Allah’ın Resûlü! Hizmetçiyi kaç kez affedeyim?” diye tekrar sordu.

Resûlullah bu sefer şöyle buyurdu: “Her gün yetmiş kere.” (Tirmizî)

- Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “...Allah, affeden bir kulunun ancak şerefini artırır...” (Müslim)

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