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Affa AK Parti sıcak bakmıyor mu? MHP'nin af teklifine AK Parti'den son dakika açıklama

MHP 7 maddelik af teklifini Meclis Başkanlığına sunmuştu. MHP'nin af teklifine ilişkin AK Parti'nin ne diyeceği merak ediliyordu. AK Parti'den son dakika af yorumu geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin af teklifine ilişkin olarak "Gündemimizde af söz konusu değil. Çok karmaşık bir konu, iyi irdelemeliyiz" ifadesini kullandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:54
Affa AK Parti sıcak bakmıyor mu? MHP'nin af teklifine AK Parti'den son dakika açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin Meclis Başkanlığına sunduğu af teklifine ilişkin, “Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989” diyen Yıldız, teklifin 19 Mayıs 2018’den önceki suçları kapsadığını belirterek, bu tarihe kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin af teklifine ilişkin olarak "Gündemimizde af söz konusu değil. Çok karmaşık bir konu, iyi irdelemeliyiz" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, canlı yayında açıklamalarda bulundu.Hayati Yazıcı'nın açıklamasında, "Gündemimizde af söz konusu değil." ifadesini kullandı. MHP geçen seçim öncesi beyannamesinde bu konuları gündeminde almış. O günden bu yana uygun bulduğu zamanlarda bu konuyu dile getirdi" diyen Hayati Yazıcı, "Gerekçelerini oluşturdu ve somut şekle dönüştürdü ve Meclis'e sundular. Ben de bunu okudum değerlendirdim.İçeriği itibarıyla bir af değil. Af düzenlemesi değil." şeklinde konuştu. Yazıcı, "Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukların bunların da bir tasnif yapmak suretiyle belli nitelikteki suçları kapsam dışı bırakmak suretiyle infazlarına ilişkin düzenleme içeren bir kanun teklifi." dedi.

Hayati Yazıcı'nın MHP'nin af teklifine ilişkin açıklamaları şunlar:

"GÖRMEZDEN GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

"Bu teklif niteliği itibariyle af değil derken, biz "gündemimizde af yok demiştik şimdi bu da af olmadığına göre gündemimize mi girdi" haliyle gündemimize girmiş. Meclis'e getirmiş. Bunu görmezden gelmemiz mümkün değil. Cumhur ittifakı içerisinde yer almış partinin getirdiği teklif.

"MHP'NİN 7 MADDEDEN OLUŞAN TEKLİFİNİ İRDELİYORUZ"

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, var olmanın temeli olan adalet algısını gözetmek suretiyle, vatandaş nezdinde oluşacak algıyı dikkate almak, çok yoğun bir şekilde terörle mücadele ederken bu ortamın özelliklerini gözetlemek suretiyle MHP'nin 7 maddeden oluşan teklifini irdeliyoruz. Cumhurbaşkanı döndüğünde bu konuyu daha somut bir şekilde ele alacağız. Teklif üzerinde biz çalışmalar yapıyoruz."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:54
  1. Affa AK Parti sıcak bakmıyor mu?
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