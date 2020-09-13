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TOKİ - Emlak Konut GYO Afetzedelerin konutları 7 ayda teslim edilecek
TOKİ - Emlak Konut GYO

Afetzedelerin konutları 7 ayda teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) Giresun’un Dereli ilçesinde yapılacak yeni konutlar, afette evleri yıkılan vatandaşlara 7 ay içinde teslim edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:16:00 -
Afetzedelerin konutları 7 ayda teslim edilecek

Bölgede sel ve heyelanın izlerini ortadan kaldırmak için tüm imkânlarını seferber eden idare, inşa edilecek 142 konutun ihalesini gerçekleştirmeye başladı. İhale, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini de kapsıyor. YATAY MİMARİ ESAS ALINIYOR Şehir silüetiyle uyumlu konutlar, yatay mimaride ve az katlı inşa edilecek. Projede zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü cephe kaplamaları uygulanacak. Konutların cephe kaplamalarında yörenin zengin cephe tipolojisi yansıtılacak. Projede farklı metrekarelerde 36 adet 3+1, 106 adet 2+1 daire yer alacak. Yeni yerleşim alanı; kaliteli ve güvenli olacak, nitelikli sosyal çevre imkânı sunacağı gibi Giresun’a değer katacak. TOKİ, sel felaketinden etkilenen Giresun’un Doğankent ilçesinde de 120 rezerv konut, köylerde ise yanlarında ahırı olan tek katlı 250 köy evi inşa edecek

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