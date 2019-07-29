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Afetlerin olumsuz etkileri "ARAS" ile en aza indirilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu:- "Afetleri önceden tahmin etmek, afetlere yönelik hazırlıkları önceden yapmak artık daha fazla önem arz ediyor. Bu kapsamda hem arşiv verilerini hem de farklı bilimsel modellemeleri kullanarak Afet Risk Azaltma Sistemi'ni geliştirdik"- "Sistemle başta kamu yatırımları olmak üzere bundan sonra yatırımların daha akılcı yapılması daha kanıta dayalı yapılması ve afetlerin olası etkilerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz"- "Bugüne kadar hiç önemli bir duyuru, tanıtım yapmadan 16 binde fazla vatandaşımız e-devlet üzerinden gönüllümüz oldu. Bu rakam her gün artıyor"- "Afetler olduğunda müdahalede bize omuz, destek verebilecek, arama kurtarmadan ilk yardıma, iletişimden psikodesteğe, afet eğitimlerinden afetin farklı süreçlerine kadar destek verebilecek farklı insanlara ihtiyaç duyuyoruz"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
Afetlerin olumsuz etkileri "ARAS" ile en aza indirilecek

MALATYA (AA) - OKAN COŞKUN - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, arşiv verileri ve farklı bilimsel modellemeleri kullanarak geliştirdikleri Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) ile afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi hedeflediklerini söyledi.

Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetlerin sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir gerçeği olduğunu ifade etti.

Amerika, Japonya, Çin ve Rusya dahil olmak üzere dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde afetlerin etkisinin ve sayısının arttığını aktaran Güllüoğlu, bu nedenle her zaman afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Güllüoğlu, afetlere hazırlık anlamında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Afetleri önceden tahmin etmek, afetlere yönelik hazırlıkları önceden yapmak artık daha fazla önem arz ediyor. Bu kapsamda hem arşiv verilerini hem de farklı bilimsel modellemeleri kullanarak Afet Risk Azaltma Sistemi'ni (ARAS) geliştirdik. Sistemle başta kamu yatırımları olmak üzere bundan sonra yatırımların daha akılcı yapılması daha kanıta dayalı yapılması ve afetlerin olası etkilerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Bir taraftan da geçmişte yapılan binaları ve yatırımları afetler açısından anlamayı afetlerden potansiyel ne gibi etkilenmeler olabilir onu anlamayı hedefliyoruz."

Tehlikelerin belirlenmesinden sonra istatistiki analizler, afetsellik indeksleri kullanarak risk değerlendirmesi yapan ARAS'ın ülkeye katkı sağlayacağına dikkati çeken Güllüoğlu, sistemin faydalarının zamanla ortaya çıkacağını kaydetti.

Güllüoğlu, sistemle ilgili çalışmanın devam ettiğine değinerek, "Bundan sonra yapılacak olan yatırımların afetlerden minimum şekilde etkilenmesi veya hiç etkilenmemesini hedefliyoruz. ARAS bunu sağlayacak." diye konuştu.

- 16 binden fazla "AFAD gönüllüsü"

Dünyada yüz binlerce insanın afet, milyonlarcasının da çeşitli sosyal hizmetler çalışmalarında gönüllü olduğunu belirten Güllüoğlu, bu konuda kendilerinin de bir hedefi olduğunu söyledi.

"Bugüne kadar hiç önemli bir duyuru, tanıtım yapmadan 16 binde fazla vatandaşımız e-devlet üzerinden gönüllümüz oldu. Bu rakam her gün artıyor." diyen Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sadece bir gönüllü başvurusu değil aynı zamanda oradan bir eğitim almalarını da hedefliyoruz. Dijital, uzaktan eğitimlerle yani sadece cep telefonundan erişebilecekleri eğitimleri almayı onlara ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bir taraftan da yüz yüze, il müdürlüklerimiz de farklı kamu kurumlarında yapılacak eğitimlerle gönüllülerimizin bize başvuranların afetler konusunda ki farkındalığına ve davranış değişikliğini sağlamak istiyoruz. Bir başka hedefimiz de afetler olduğunda müdahalede bize omuz, destek verebilecek, arama kurtarmadan ilk yardıma, iletişimden psikodesteğe, afet eğitimlerinden afetin farklı süreçlerine kadar destek verebilecek farklı insanlara ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden AFAD gönüllülüğü de aynı ARAS gibi bizi heyecanlandıran fiziki bir bina olmasa da esasında Türkiye için önemli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
  1. "AFAD Gönüllülüğü"
  2. afad
  3. Afet Risk Azaltma Sistemi
  4. ARAS
  5. Malatya
  6. Mehmet Güllüoğlu

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