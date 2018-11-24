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Afet yönetiminde dijital dönem başlıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların afetin tüm aşamalarını dijital ortamdan yönetilebilmesi için yeni bir sistem devreye sokuyor.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:09
Afet yönetiminde dijital dönem başlıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilgili kurum ve kuruluşların afetin tüm aşamalarını dijital ortamdan yönetebileceği sistem hazırladı. 

Afet öncesi hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan AFAD, afet yönetiminde dijital dönüşümü gerçekleştirmek için harekete geçti.

Bu kapsamda, afetin tüm aşamalarının dijital ortamdan yönetilmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) hazırlandı.

Veriler tek sistemde toplanacak

Kullanıma açılan akıllı harita altyapısına sahip sistem, ulusal afet yönetiminde ihtiyaç duyulan her türlü veri, bilgi ve kaynağın tek bir sistem ve ortak bir veri tabanında toplanmasına imkan sağladı.

"Türkiye Afet Müdahale Planı"nın ana çözüm ortağı tüm kurum ve kuruluşlar, bu sistem sayesinde haberleşip süreçleri yönetebilecek.

AYDES'i, ulusal afet yönetimde rolü bulunan kurum, kuruluş, STK ve taşra teşkilatlarının yer aldığı yaklaşık 7 bin kişi tarafından kullanılacak.

Afet türüne göre tehlike ve risk haritaları oluşturulabiliyor

AYDES kapsamında yapılan çalışmalar arasında, afet bölgesinden alınan görüntülerin otomatik olarak karar destek sistemlerine aktarılması, afet türüne özel iki ve üç boyutlu mekansal analiz ve modellemelerin yapılması, afet öncesinde afet türüne göre tehlike ve risk haritalarının oluşturulması, tatbikatlarla muhtemel afetin yaratacağı etkinin tahmin edilmesi, afet anında yapılacak çalışmaların karar destek sistemi üzerinden yönetilmesi bulunuyor.

AFAD'ın e-Devletten vatandaşların hizmetine açtığı "Afet ve Acil Durumlarda Toplanma Alanları" bu sistemden servis ediliyor.

Sistem, AFAD'ın geliştirdiği diğer uygulamalar ve bazı e-Devlet uygulamalarıyla entegre olarak çalışabiliyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:09
  1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  2. AFAD
  3. dijital dönem

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