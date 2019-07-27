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Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya, Garnizon Komutanı Muhammet Sait Kılınç, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hayri Demirel ile ilgili daire müdürleri katıldı.


“Her türlü afete karşı gerekli tedbirleri almalıyız”


Her türlü afete karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Vali Şentürk, “Depremin yanında sel ve heyelan gibi afet türleri var. Her türlü afete karşı gerekli tedbirleri almalıyız. Olası afetlere karşı yapmamız gerekenleri zamanında doğru şekilde yapmalıyız. Afet ve acil durum hallerinde eldeki verileri doğru değerlendirmeliyiz. Alınması gereken tedbirleri belirleyerek, tedbirleri doğru bir şekilde uygulamalıyız” dedi.


Toplantı, AFAD tarafından yapılan sunumun ardından görev tanımları, kurumlar tarafından afet öncesi, esnası ve sonrasında yürütülmesi gereken faaliyetler, ilin afet risk ve tehlikeleri, meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak olan planlamaların görüşülmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
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