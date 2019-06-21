0553 313 94 23

Afet Sonrası Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir’de yaşanan sel felaketinin etkili olduğu 9 ilçedeki mahalle muhtarları ve ilgili kurum ve kuruluşların bir araya geldiği Afet Sonrası Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

21 Haziran 2019 Cuma 11:14
Afet Sonrası Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir’de yaşanan sel felaketinin etkili olduğu 9 ilçedeki mahalle muhtarları ve ilgili kurum ve kuruluşların bir araya geldiği Afet Sonrası Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, “Devletimiz üreticilerimizin daima yanındadır. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli biçimde şimdi yara sarma vaktidir”dedi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen “Afet Sonrası Koordinasyon Toplantısı” na afet alanında yer alan 9 İlçe Kaymakamı, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, Devlet Su İşleri (DSİ), Ziraat Bankası, TARSİM, Tarım Kredi Kooperatifi, Şeker Fabrikası, OEDAŞ, OEPAŞ, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurum temsilcileri ve 53 kırsal mahallenin muhtarı katıldı. Afet sonrası tek tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, “Yaşanan afet sonrası kriz yönetimi süreçlerini Valiliğimizin öncülüğünde geride bıraktık. Bugün de afet bölgesindeki mahalle muhtarlarımızla konunun muhatapları olan kurumlarımızı bir araya getirerek afet sonrası yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde belirlemeyi ve sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz. 19 ekiple sürdürülen son sıcak tespitlerle 2 bin 179 üreticimizin 114 bin dekar arazisinde hasar meydana gelmiştir. Hasar tespitlerine göre 8,5 milyon metre damlama sulama borusu ve 68 bin metrekare sera örtü malzemesi de hasarlı hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.


“Yol haritası üreticilerimizin isteklerine göre belirlendi”


Toplantının formatının Vali Özdemir Çakacak ile belirlendiğine değinen İl Müdürü Dr. Emine Sever, “Üreticilerden gelen taleplerin konuyla ilgili kurumlara hızlı bir şekilde ulaştırılması için toplantıyı interaktif soru cevap tarzında planladık. Toplantıda üreticilerimizin zararlarının Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Giderleri tarafından tazmini konusunda girişimlerin yapılması ön plana çıktı.Ayrıca üreticilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlarının ertelenmesi de üreticilerimizin öncelikleri arasında yer alıyor. Sorulan bir soru sonrası Şeker Şirketi yetkilisinin Pancar avanslarının ödenmesinde sıkıntı olmadığı ve avansların da yarından itibaren gerçekleştirileceği bilgisinin sıcağı sıcağına verilmesi üreticilerimiz tarafından sevinçle karşılandı. Üreticilerimizin üzerinde durduğu diğer önemli bir konu da TARSİM’in hasar tespit ve ödeme çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için ekip sayısını arttırması isteği oldu. Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üreticilerimizin yüzde 100 hasarlı arazilere yeni ürünler ekilmesine yönelik önerileri de üreticilerimize yol gösterdi” diyerek sözlerini noktaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    1. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    2. Şehit lider Muhammed Mursi için..
    3. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    4. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    5. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    6. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    7. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    8. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    9. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    10. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    11. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    12. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    13. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    14. Selde hayatını kaybedenlerin..
    15. Gürcistan Parlamento Başkanı..
    16. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    17. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    18. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    19. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    20. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    21. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    22. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    23. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    24. Mayınlı arazide korkutan yangın
    25. Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma..
    26. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    27. ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere..
    28. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    29. Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi..
    30. Siverek merkez içme suyu projesi devam..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı