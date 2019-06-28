AFAD’tan Vali Soytürk’e ziyaret
AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen başkanlığındaki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.28 Haziran 2019 Cuma 16:32
AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen başkanlığındaki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.
AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen Başkanlığında Müdahale Dairesi Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, İl AFAD Müdürü Mustafa Eser ile birlikteKilis ValisiRecep Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD’ın Suriye ile Kilis’teki çalışmaları hakkında Vali Soytürk’e bilgi verdiği öğrenildi.
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