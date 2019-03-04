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AFAD’tan okulda deprem ve yangın tatbikatı

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında deprem, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:49
AFAD’tan okulda deprem ve yangın tatbikatı

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında deprem, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Van Anadolu İmam Hatip Lisesindeki tatbikat öncesi öğrencilere, deprem ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Ardından öğrenciler senaryo gereği sınıfları tahliye etti ve okulda mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Diğer taraftan yıkılan bir binanın enkazından özel eğitimli köpek yardımıyla yaralı arandı. Tatbikat sonrasında okul bahçesinde öğrencilere yangının nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda da bilgiler aktarıldı.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Van ilinin bir deprem kuşağında yer aldığını anımsattı. Bunun için de depremle birlikte yaşamayı insanlara öğretmek zorunda olduklarını ifade eden Vali Bilmez, “AFAD ekiplerimiz ilimizin tüm okullarında ‘Deprem Haftası’ nedeniyle farkındalık oluşturmak ve insanlarımızı bilgilendirmek amacıyla tatbikatlar yapmaktadır. Bilindiği gibi ilimiz bir deprem kuşağında bulunmaktadır ve bu nedenden dolayı depremle birlikte yaşamayı insanlarımıza öğretmek zorundayız. İnşallah bölgemizden yaşanan depremler, eski depremler gibi bize hasar vermeyecek. Bina stokumuzu buna göre yapacağız. Deprem anında daha bilinçli hareket edeceğiz. Bu tatbikatta görev alan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah depremlerin hasar vermediği bir ülke olacağız” dedi.


Van Valisi Bilmez ve beraberindeki AFAD İl Müdürü Osman Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve okul müdürleriyle 2011 yılında meydana gelen depremle ilgili fotoğrafların sergilendiği sergiyi gezdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:49
  1. sergi
  2. fotoğraf

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