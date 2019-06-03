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AFAD’tan afet ve acil durumlara karşı konuşlanma tatbikatı

Sakarya Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olası afet ve acil durumlara karşı konuşlanma tatbikatı gerçekleştirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
AFAD’tan afet ve acil durumlara karşı konuşlanma tatbikatı

Sakarya Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olası afet ve acil durumlara karşı konuşlanma tatbikatı gerçekleştirdi.


Tatbikat, Sapanca Uzunkum mevkiinde gerçekleştirdi. AFAD ekiplerince; şehir içi ve şehir dışında oluşabilecek olası afet ve acil durumlara karşı hızlı hareket etme, koordine olma, olay bölgesine konuşlanma, çadır, sosyal işler araç, gereç ve teçhizatları kurulumu konularında konuşlanma tatbikatı gerçekleştirildi.


Tatbikata AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Arama Kurtarma Birlik Müdürü Dr. Özge Aktaş Panta ve AFAD ekipleri katıldı. Tatbikatın başarıyla icra edilmesinin ardından iftar programı gerçekleşti. AFAD İl Müdürü Kaşkaş, "Öncelikle tatbikatın başarıyla sona ermesinden dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz, tüm AFAD çalışanlarımıza iftar programına katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyor, çalışanlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Ayını ve Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
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