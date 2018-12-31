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AFAD'ın 2018 yılı faaliyetleri

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri, Deprem Simülasyon tırları aracılığıyla 2018 yılı içerisinde 59 ilde 67 bin 776 kişiye eğitim verdi

31 Aralık 2018 Pazartesi 20:26
AFAD'ın 2018 yılı faaliyetleri

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Deprem Simülasyon tırları aracılığıyla 2018 yılı içerisinde 59 ilde 67 bin 776 kişiye eğitim verildi.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, AFAD Deprem Simülasyon tırları bu dönemde 40 bin kilometre yol katetti. 59 ili ziyaret eden ekipler, 67 bin 776 kişiye eğitim verdi.

Arama kurtarma ekipleri, 2 bin 315 araç ve 8 bin 447 personelle bin 784 afet ve acil duruma müdahale etti.

Ayrıca yeni kurulanlarla birlikte deprem gözlem istasyonlarının sayısı bin 56'ya çıktı. Aynı dönemde 22 bin 728 deprem çözümlemesi yapıldı.

Bin 80 afet konutu ise hak sahiplerine teslim edildi.

AFAD ekipleri, 2018 yılı içerisinde Pakistan, Sudan, Filistin, Bangladeş, Vietnam, Laos, Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Makedonya, İran, Afganistan ve Endonezya'ya yardım elini uzattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 20:26
  1. afad
  2. AFAD'ın 2018 yılı faaliyetleri
  3. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

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