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AFAD’dan üniversite personeline yangın eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personellerine Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından yangın eğitimi verildi.

14 Haziran 2019 Cuma 12:39
AFAD’dan üniversite personeline yangın eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personellerine Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından yangın eğitimi verildi.


Yapılan eğitimde yangın öncesi, sırası ve sonrası neler yapılması gerektiği, yangınlarda doğru davranış biçimleri, yangın ve sivil savunma konularında teorik bilgilendirme yapılarak, yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapıldı.


Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel yapılan eğitim hakkında, “Şeyh Edebali Üniversitesi personellerine ekiplerimiz tarafından yangın eğitimi verildi. Eğitimde mevcut malzeme ve ekipmanlarımız tanıtılarak çalışma şekilleri uygulamalı olarak gösterildi” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:39
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