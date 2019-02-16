AFAD’dan trafik kazası tatbikatı Bilecik Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personellerince trafik kazalarına müdahalede ekip yeterliliğinin artırılması amacıyla eğitim ve tatbikat yapıldı.

Bilecik Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personellerince trafik kazalarına müdahalede ekip yeterliliğinin artırılması amacıyla eğitim ve tatbikat yapıldı.

AFAD personellerince trafik kazalarına müdahalede ekip yeterliliğinin artırılması amacıyla eğitim ve tatbikat yapılarak personeller bilgilendirildi. AFAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Öte yandan yapılan eğitim ve tatbikatta hurda araç yan devrilerek sıkışma simülasyonu yapılmış olup; yandan müdahale, destekle kaldırma, cam kesme, oto vinç kullanımı, rem ve kesme ayırma araçlarının kullanımı gibi konularda uygulama yapılarak tatbikat tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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