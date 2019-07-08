0553 313 94 23

AFAD’dan tahliye ve kurtarma eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Malatya öğretmen evinde tahliye ve kurtarma semineri verildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
AFAD’dan tahliye ve kurtarma eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Malatya öğretmen evinde tahliye ve kurtarma semineri verildi.


Seminerde konuşan İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, “AFAD Başkanlığı ile işbirliği içerisinde hareket ederek 6 bölgede 60 kişiyle 360 tane kişiyi afet ve acil durumlarda tahliye ve kurtarma üzerine uzmanlaştırma üzerine çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın sahaya yayılımı sonucunda Eğitim ve öğretim kurumlarına yayılacak. Malatya’nın örnek çalışmalarını gördüğümüz için buranın uygun bir saha olduğunu düşündük” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polise bıçak çeken şahıs gözaltına alındı
    1. Polise bıçak çeken şahıs gözaltına..
    2. Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal!..
    3. Evinde çeşit çeşit uyuşturucu ele..
    4. İzmir'de dev operasyon! 55 kişi..
    5. Samanlığın yandığını öğrenip yola..
    6. Motorine 15 kuruş indirim!
    7. Doğu Anadolu’nun en büyük eğitim bina..
    8. Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun..
    9. Çeşme’de kaza yapan lüks tekneye..
    10. Otomobil ile hafif ticari araç..
    11. (Özel) Bursa’daki patlama anı ile o..
    12. Serinlemek için dereye giren kişi..
    13. Binali Yıldırım’dan, Çankaya Köşkü’nde..
    14. Kırşehir Belediyespor'da Taner Öcal..
    15. Yaya çarparak ölümüne sebep olan..
    16. Motorinde 15 kuruş indirim
    17. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    18. Askerlik hayali gerçek oldu
    19. ÖSO ilk zırhlı aracını üretti
    20. Korkuteli’nde kan bağışı standı açıldı
    21. Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı
    22. 11. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu
    23. İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
    24. Altıkulaç: “Devrekani için var..
    25. 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman..
    26. Çarptığı kadının ölümüne sebep olan..
    27. Kültür Bakanlığı vazgeçti, Çorum..
    28. Arkadaş kavgası kanlı bitti
    29. YKS 2019 sınav sonuçları açıklandı mı?..
    30. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’