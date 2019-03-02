AFAD’dan öğrencilere eğitim

Kilis’te, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere, Deprem ve Yangın Teorik Eğitimi, deneyimli uzman AFAD ekiplerince verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri iş birliği ile Merkezdeki Süleyman Demirel orta okulu ve Mübeccel Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerin olası depremler ve yangın felaketleri karşısında bilinçlerini arttırmaya yönelik Deprem ve Yangın Teorik Eğitimi deneyimli uzman AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Eğitime idareciler , öğretmenler ve çok sayıda öğrenciler katılırken, teorik eğitimin ardından yapılan deprem tatbikatı, sirenlerin çalınmasıyla başladı. Siren sesiyle öğrenciler sınıfları tahliye ederek bahçeye ve okul dışına çıktılar.