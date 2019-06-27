0553 313 94 23

AFAD’dan nefes kesen tatbikat

Kırıkkale’de 5 ilin ortaklaşa olarak düzenlediği deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:07
AFAD’dan nefes kesen tatbikat

Kırıkkale’de 5 ilin ortaklaşa olarak düzenlediği deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti. AFAD’ın gerçekleştirdiği tatbikatta; Keskin merkez üssü 6.0 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında 4 katlı binada çıkan yangında arama-kurtarma çalışmaları gerçeği aratmadı.


Kırıkkale İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) “Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı” kapsamında Kırıkkale merkezli Ankara, Çankırı, Bolu ve Eskişehir ekiplerinin katılımıyla 23 araç ve 180 personelle 10 farklı noktada saha tatbikatı yapıldı.


Büyükşehir parkında düzenlenen senaryo gereği tatbikatta; Keskin merkez üssü 6.0 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında 4 katlı binada yangın çıktı. O sırada mahsur kalanların yakınların yakınları sinir krizi geçirdi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek çıkan yangına müdahale etti. Daha sonra AFAD ekipleri yangının söndürülmesinin ardından 4. kata makaralı halat yardımıyla çıktı. Ankara’dan getirtilen AFAD’a ait “Paşa” isimli köpek, bina içerisindeki yaralıları bulduktan sonra enkaz altında kalan bir cesedi de ortaya çıkarttı. Ekipler, kimyasal sızıntının olup olmadığını bulmak için dedektör ile binada arama yaptı. 3 yaralı halat yardımıyla 4. kattan indirildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralıların ambulansa taşınmasının ardından buradaki tatbikat başarıyla tamamlandı.


Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Oldukça başarılı bir tatbikat yapıldı AFAD koordinasyonun da. İlk etapta bir yangın çıkartıldı bu yangına Kırıkkale Belediyesi müdahale etti yangını önce soğutma çalışmasıyla birlikte söndürdüler. İçeride bir yaralı olup olmadığı tespit edildi. Bir canlı ulaşınca AFAD ekipleri devreye girdi. Akabinde de yaralılarımız kurtarıldı. Tam bir koordinasyon çerçevesinde yapıldı. Allah inşallah bu tür şeylerle karşılaştırmaz ama kesinlikle her dönem hazırlıklı olmamız lazım. Kırıkkale’de hem trafik açısın dan hem de Kırıkkale’nin kuruluşundan beri taşıdığı mühimmat riski patlama riski açısından biz hazırız. İnşallah Allah bizi o tür şeylerle karşılaştırmaz. Tatbikatta yer alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun ise, “AFAD Başkanlığımız tarafından her yıl ülkemizdeki tüm illerimizde bölgesel olarak düzenlenen tatbikatlar 5 ilimizle birlikte Ankara İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda Kırıkkale merkezli Çankırı, Bolu ve Eskişehir illerimizin de katılımıyla ilimizde 6.0 büyüklüğünde merkez üssü Keskin olan, fay hattımız özellikle orası. Merkez üssü Keskin olan bir deprem sonrasındaki illerimizden gelen arama kurtarma ekiplerimiz, Ankara bölgesinden gelen UMKE ekiplerimiz, Kırıkkale İtfaiyesi ile birlikte tüm 26 hizmet grupları ile birlikte tatbikatımızı gerçekleştirdik. ‘Saha’ tatbikatında ise bize ihbar gelen bir binada yaralı ve binanın yıkık olduğu varsayımı ile önce arkadaşlarımız itfaiye yangını söndürmek suretiyle, peşinden KBRN ekiplerimiz olayı tarayarak belli bir gaz sızıntısına karşı güvenli olup olmadığını test ettikten sonra arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ederek 3 yaralıyı 4. kattan kaydırmak suretiyle aldılar. Bir tane de maalesef hayatını kaybetmiş vatandaşımızı enkaz altından çıkarttılar” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    1. Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    2. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
    3. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    4. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü..
    5. AK Parti’li Mersinli’den sert..
    6. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
    7. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
    8. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    9. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    10. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    11. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
    12. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
    13. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    14. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    15. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    16. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    17. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    18. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    19. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    20. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    21. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    22. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    23. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    24. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    25. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    26. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    27. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    28. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    30. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!