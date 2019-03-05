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AFAD’dan miniklere eğitim

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince miniklere deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle alakalı eğitim verildi.

05 Mart 2019 Salı 12:29
AFAD’dan miniklere eğitim

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince miniklere deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle alakalı eğitim verildi.


28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerince Bilecik merkez Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine deprem eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verilerek, çizgi film izlettirildi. Eğitim sonrası uygulamalı olarak bina tahliye tatbikatı yapılarak AFAD çocuk dergisi dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
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