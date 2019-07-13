AFAD’dan keçi kurtarma operasyonu Erzincan’da dağlık alanda bir yamaçta 5 gündür mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Erzincan’da dağlık alanda bir yamaçta 5 gündür mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Erzincan’ın Karakaya beldesi Çınarlı Mahallesinde dağlık alanda mahsur kalan 4 keçi, sahipleri ve mahalleli tarafından kurtarılamayınca AFAD’a haber verildi. Mahalle sınırları içerisinde bulunan kayalık mevkiine gelen ekipler keçilerin bulunduğu yere halatla inmeye karar verdi. Alınan güvenlik tedbirleri sonrasında yamaca inen AFAD personeli, keçileri bulundukları yerden indirdi.

Firari keçiler sahibine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.