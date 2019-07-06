AFAD’dan itfaiye ekiplerine eğitim Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafındanKarlıova’daki itfaiyeekiplerine eğitim verdi.

Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafındanKarlıova’daki itfaiyeekiplerine eğitim verdi.

AFAD tarafındanKarlıova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine eğitim verildi.Teorik ve pratik eğitimlerde trafik kazalarına müdahale, kazalarda kullanılan ara ve gereçler hakkında bilgiler verildi.Eğitim sonrası Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl,AFAD’ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bu tür eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, olası kaza durumlarında belediye ekiplerinin olay yerinde yapacağı her müdahalenin çok kritik olduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.