AFAD’dan itfaiye ekiplerine eğitim
Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafındanKarlıova’daki itfaiyeekiplerine eğitim verdi.06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:10
Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafındanKarlıova’daki itfaiyeekiplerine eğitim verdi.
AFAD tarafındanKarlıova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine eğitim verildi.Teorik ve pratik eğitimlerde trafik kazalarına müdahale, kazalarda kullanılan ara ve gereçler hakkında bilgiler verildi.Eğitim sonrası Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl,AFAD’ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bu tür eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, olası kaza durumlarında belediye ekiplerinin olay yerinde yapacağı her müdahalenin çok kritik olduğunu ifade etti.
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