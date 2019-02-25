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AFAD’dan GSİM personeline yangın söndürme taktikleri

Erzurum AFAD, tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yurtlarda çalışan personele yangınlara müdahale teknikleri konularında beş günlük teori ve uygulama eğitimi verildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:39
AFAD’dan GSİM personeline yangın söndürme taktikleri

Erzurum AFAD, tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yurtlarda çalışan personele yangınlara müdahale teknikleri konularında beş günlük teori ve uygulama eğitimi verildi.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli ile Yurtlarda çalışan personele yangın tatbikatı ve yangınlara müdahale teknikleri hakkında bilgilendirildi.


Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri ile il müdürlüğüne bağlı yurt ve tesislerde çalışan personele eğitim verildi.


Beş gün süren eğitimlerde, 418 personele Temel Afet Bilinci’nin yanı sıraKimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer ve yangınlara müdahale teknikleri konularında bilgiler aktarıldı.


AFAD eğitmenleri bu eğitimlerde afetler öncesi sırası ve sonrasında neler yapılacağını, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağını uygulamalı olarak göstererek, bireyler olarak olası afet ve acil durumlara karşı aile afet planının yapılması gerektiğini katılımcılara anlattılar.


Personele yangın tatbikatı yaptırıldı


Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerinde anlatıldığı eğitimde de geçmişten günümüze kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahların kullanımı, KBRN alanında kullanılan maddelerin çeşitleri ve bu maddelerin kasten veya kazaen kullanılmaları durumunda ortaya çıkabilecek belirtileri ve alınması gereken tedbirlere vurgu yapıldı.


Yaşadığımız çevrede meydana gelebilecek yangınlara karşı müdahale teknikleri, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı konularının da anlatıldığı eğitimlerde gerekli önlemler alınarak katılımcılara yangın söndürme cihazları ile yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:39
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