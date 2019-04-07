AFAD'dan "Dünya Sağlık Günü" mesajı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sundukları sağlık hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sunduğumuz sağlık hizmetlerine devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı. "#DünyaSağlıkGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, AFAD ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş Hastanesi'nde sunduğu sağlık hizmetlerini anlatan afişe de yer verildi.

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