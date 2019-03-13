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AFAD’dan deprem öncesi, sırası ve sonrası eğitimi

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eğitim gösteren Pazaryeri İlkokulu ve Pazaryeri Ortaokulunda deprem öncesi, sırası ve sonrası eğitimi verildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:24
AFAD’dan deprem öncesi, sırası ve sonrası eğitimi

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eğitim gösteren Pazaryeri İlkokulu ve Pazaryeri Ortaokulunda deprem öncesi, sırası ve sonrası eğitimi verildi.


Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verilerek bina tahliye tatbikatı, Pazaryeri Anaokulunda afet eğitimi verilerek bina tahliye tatbikatı yapıldı. Eğitimle ilgili kısa bir açıklama yapan Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, “28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlerimiz kapsamındaki eğitimlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Pazaryeri İlkokulu ve Pazaryeri Ortaokulu, Pazaryeri Anaokulu ve Pazaryeri Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimler vererek tatbikatlar yaptık. Öğrencilerimize müdahale araç ve ekipmanlarını tanıttık” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:24
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