AFAD’dan deprem haftası etkinlikleri Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri başladı.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri başladı.

Etkinlikler kapsamında Bilecik Anaokulunda başlayan eğitimlerde öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla, deprem konusunda uygulamalı eğitim verilerek çizgi film izletildi. Eğitim sonrası bina tahliye tatbikatı yapılarak AFAD çocuk dergisi dağıtıldı. Ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı Bilecik Yurt Müdürlüğünde temel afet bilinci ve yangın konularında eğitim verilerek bina tahliye tatbikatı yaptırıldı.

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