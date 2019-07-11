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AFAD’dan Denizli’de fırtına uyarısı

Denizli İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan uyarıda kentte bugün fırtına uyarısında bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:32
AFAD’dan Denizli’de fırtına uyarısı

Denizli İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan uyarıda kentte bugün fırtına uyarısında bulundu.


AFAD, bugün Denizli’de 11.00-19.00 saatleri arasında kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın saatte 50-70 yer yer 90 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarıda bulunan AFAD, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:32
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