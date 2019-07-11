AFAD’dan Denizli’de fırtına uyarısı Denizli İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan uyarıda kentte bugün fırtına uyarısında bulundu.

Denizli İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan uyarıda kentte bugün fırtına uyarısında bulundu.

AFAD, bugün Denizli’de 11.00-19.00 saatleri arasında kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın saatte 50-70 yer yer 90 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarıda bulunan AFAD, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat çekti.

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