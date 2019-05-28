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AFAD:"Bodrum, Gökova Körfezi’nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD:"Bodrum, Gökova Körfezi’nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 08:48
AFAD:"Bodrum, Gökova Körfezi’nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD:"Bodrum, Gökova Körfezi’nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 08:48
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