AFAD Zonguldak’a dönüş yaptı Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olan 7 kişi kurtarma çalışmasına katılan Zonguldak AFAD ekipleri Zonguldak’a döndü.

Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olan 7 kişi kurtarma çalışmasına katılan Zonguldak AFAD ekipleri Zonguldak’a döndü.

17- 18 Temmuz tarihileri arasında Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olan 7 kişi kurtarma çalışmasına katılan Zonguldak AFAD ekipleri 13 gün süren çalışmaların ardından bugün Zonguldak’a döndü.

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