AFAD Zonguldak’a dönüş yaptı
Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olan 7 kişi kurtarma çalışmasına katılan Zonguldak AFAD ekipleri Zonguldak’a döndü.30 Temmuz 2019 Salı 13:40
Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olan 7 kişi kurtarma çalışmasına katılan Zonguldak AFAD ekipleri Zonguldak’a döndü.
17- 18 Temmuz tarihileri arasında Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olan 7 kişi kurtarma çalışmasına katılan Zonguldak AFAD ekipleri 13 gün süren çalışmaların ardından bugün Zonguldak’a döndü.
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