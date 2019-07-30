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AFAD Zonguldak’a dönüş yaptı

Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olan 7 kişi kurtarma çalışmasına katılan Zonguldak AFAD ekipleri Zonguldak’a döndü.

30 Temmuz 2019 Salı 13:40
AFAD Zonguldak’a dönüş yaptı

Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olan 7 kişi kurtarma çalışmasına katılan Zonguldak AFAD ekipleri Zonguldak’a döndü.


17- 18 Temmuz tarihileri arasında Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olan 7 kişi kurtarma çalışmasına katılan Zonguldak AFAD ekipleri 13 gün süren çalışmaların ardından bugün Zonguldak’a döndü.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:40
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