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AFAD Yemen'in Marib kentinde 5 bin gıda paketi dağıttı

02 Haziran 2019 Pazar 04:33
AFAD Yemen'in Marib kentinde 5 bin gıda paketi dağıttı

MARİB (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yemen'in doğusundaki Marib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 5 bin gıda paketi dağıttı.

Yemen haber ajansı tarafından verilen habere göre, AFAD'ın gıda paketlerinin dağıtılması faaliyeti yerel kurumlardan El-Bereket ile birlikte gerçekleştirildi.

Haberde, AFAD'ın insani yardım kampanyasında Marib'teki ihtiyaç sahiplerine 5 bin gıda paketi yardımı yapıldığı dile getirildi.

Gıda paketlerinin dağıtımında Marib kenti Vali Yardımcısı Abdu Rabbuh Miftah ve AFAD heyeti başkanı Mustafa Ayaz hazır bulundu.

Ayaz, Yemen'in birçok kentinde benzeri yardımların yapıldığını ve insani desteğin Yemen'le Türk halkının kardeşliği çerçevesinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Miftah, bağlı bulunduğu yerel yönetimin Türk halkı ve hükümetine teşekkürlerini iletti. Darbeci Husi milisler tarafından yurtlarından çıkmak zorunda kalan Yemenlilerin yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Miftah, Marib kentideki sağlık, eğitim, barınak, gıda, ilaç, su ve güvenlik konularında yaşanan insani krize ilişkin bilgiler verdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 04:33
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