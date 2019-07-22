AFAD Yemen'de 500 gıda kolisi dağıttı

ADEN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yemen'in güneyindeki Ebyen kentindeki iç göçmenlere gıda yardımında bulundu.

Kentteki yerel yetkililer ve AFAD temsilcilerinin iş birliğiyle gerçekleşen dağıtımda, 500 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

AA muhabirine konuşan AFAD yetkilisi Seyfeddin Kahraman, Hudeyde'deki çatışmalardan kaçarak Ebyen'in Museymir bölgesine sığınan ailelere 500 gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Kahraman, bugünkü yardım çalışmalarının, Ebyen dahil Yemen'deki 8 kentte 25 binden fazla gıda kolisi dağıtma projesi kapsamında gerçekleştiğini ifade etti.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, kısıtlı ilaç ve tıbbi malzeme gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.