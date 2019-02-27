AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde inceleme yaptı
Tuzla’da dün yaşanan koku paniği olayı ile ilgili bir vidanjör, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi.27 Şubat 2019 Çarşamba 12:54
Tuzla’da dün yaşanan koku paniği olayı ile ilgili bir vidanjör, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi.
Tuzla’da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili olarak bir vidanjör sürücüsü gözaltına alınmış ve vidanjör polis merkezinin önüne çekilmişti. AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri o vidanjörde incelemelerde bulundu.
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