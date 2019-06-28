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AFAD-SEN’in toplu sözleşme talebi

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, toplu sözleşme öncesi taleplerini dile getirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 16:55
AFAD-SEN’in toplu sözleşme talebi

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, toplu sözleşme öncesi taleplerini dile getirdi.


Açıklamalarda bulunan Ayhan Çelik, 2020-2021 yıllarını kapsayan döneme ilişkin toplu sözleşme maratonunun 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacağını hatırlatarak, “Ancak yetkili sendika ve konfederasyonun kamuoyuna yansıyan taleplerini incelediğimizde, taleplerinde AFAD personeli için kayda değer bir teklif maalesef göremedik. Bu bizlere göstermektedir ki AFAD personelinin sorunlarından bir haberlerdir. ‘AFAD personelinin sorunlarını çözeceğiz’ vaadiyle üye yapılan AFAD çalışanlarımız, bu tablo karşısında bir kez daha şapkalarını önlerine alıp düşünme vakitleri gelmiş hatta geçmektedir. Bu toplu sözleşme dönemi daha gösterecektir ki AFAD çalışanları başkalarının kazanımları için sadece dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Ve maalesef bu durum AFAD personeli olarak bizler tam anlamıyla bir araya gelemez ve AFAD-SEN çatısı altında toplanmazsak böyle de devam edip gideceği açıktır. Bu nedenle; toplu sözleme taraflarınca unutulan AFAD personelini hatırlatmak maksadıyla sendikamızca AFAD personelinin öncelikli sorunları ve toplu sözleşmede ele alınmasını istediği konular tespit edilmiş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, AFAD Başkanlığına ve ilgili yerlere toplu sözleşme öncesi iletilecektir. Sendikamızın bu masada oturması gereklidir. İnanıyoruz ki bu gerçekleşecek. AFAD personeli hak ettiği değeri görecektir. Taleplerimiz, geçerli temellere dayanan, son derece makul ve karşılanabilir bir şekilde hazırlanmıştır. Gereken ciddiyet ve azim gösterildiğinde, tüm taleplerimizin karşılanacağından eminiz. Toplu sözleşme sürecinin tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi umuduyla, toplu pazarlık sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.


Çelik, toplu sözleşme öncesi taleplerini ise şöyle sıraladı:


“AFAD tazminatının ödenmesi, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin çıkarılması ve uygulanması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli bir takvim dâhilin de yapılması, enformasyon memurlarının teknik hizmetler sınıfına alınması, AFAD çalışanlarına ek gösterge verilmesi, grup başkanlarının unvan tanımlaması, kariyer uzman mühendis olabilme hakkı tanınması, başkanlıkça gönderilen görüş yazılarının başkanlık sitesinden yayınlanması, şoförlük ilave ücret ödemesinin araç kullanan tüm personeli kapsaması, arama kurtarma ekip amirliklerinin teknik şef statüsünde oluşturulması, arama kurtarma teknisyenlerinde ara yönetici kadrolarının oluşturulması, arama kurtarma teknisyenleri ile ilgili 50 yaş ile ilgili tamamlayıcı mevzuat düzenlemesi, AFAD çalışanlarının yapmış olduğu fazla çalışmaların ücretlendirilmesi önündeki kısıtlamaların kaldırılarak yeniden düzenlenmesi, AFAD çalışanlarına yıpranma gün sayısının çıkarılması (fiili hizmet süresi zammı 5 yıla 1 yıl) taleplerimizin tolu sözleşme masasında görüşülerek AFAD çalışanları adına güzel kazanımlarla sonuçlanmasını bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:55
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