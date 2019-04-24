0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

AFAD Sen Genel Başkanı Çelik, “AFAD personeli risk gurubuna dahil edilmeli”

DÜZCE(İHA) – AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, “Bizim olmazsa olmazımız, AFAD personeli her türlü arazi şartlarında her türlü risklerde görev yaptıkları için risk grubuna dahil edilmesi ve 3600 ek göstergenin verilmesi” dedi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:38
AFAD Sen Genel Başkanı Çelik, “AFAD personeli risk gurubuna dahil edilmeli”

DÜZCE(İHA) – AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, “Bizim olmazsa olmazımız, AFAD personeli her türlü arazi şartlarında her türlü risklerde görev yaptıkları için risk grubuna dahil edilmesi ve 3600 ek göstergenin verilmesi” dedi.


AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve AFAD-Sen Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, Düzce AFAD İl Müdürü Ali Kartal’ı makamında ziyaret etti. Ardından ise AFAD görevleri ile bir araya gelip sohbet etti.


AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ziyaret ile ilgi olarak yaptığı açıklamada; “Bölge illerini ziyaret ediyoruz. Bugünde AFAD Düzce İl Müdürümüzü ziyaret ettik. AFAD çalışanları ile bir araya gelip, personelin sorunları ve sıkıntılarıyla ilgili sendikal anlamda ne gibi çözümler üretebiliriz bakarak çalışma yapacağız. Daha sonra personeller ile yaptığımız istişareler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı nezdinde AFAD Başkanlığına sunmak suretiyle çözüm odaklı yapılması gerekenleri yapmaya çalışacağız. Bizim istediğimiz AFAD çalışanlarının AFAD Tazminatlarının verilmesi, görev yerlerinden dolayı değişimlerin yapılması, atama ve değişikliklerinin yapılmaması nedeniyle çalışanlarımız mağdur olmaktadır, bunun giderilmesi. Bizim amacımız, bu sorunların çözümüne yönelik bir arayış içerisindeyiz. El birliğiyle çözülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim olmazsa olmazımız, AFAD personeli her türlü arazi şartlarında her türlü risklerde görev yaptıkları için risk grubuna dahil edilmesi ve 3600 ek göstergenin verilmesi. Bu sorunlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ’de Meslevi Bestekârlar Konseri Düzenlendi
    1. ERÜ’de Meslevi Bestekârlar Konseri..
    2. Başkan Esen’den ilk nikah
    3. Vergi rekortmeninden erzak yardımı
    4. Bunalıma girdi evlerini yaktı
    5. Millet İttifakı Melikgazi’de Güçlendi..
    6. Başkan Say ilk nikahını kıydı
    7. Erdem: “Dünya barışı için sağlam..
    8. Diyarbakır’ın Van Gogh’u sergi..
    9. Geleceğim Sensin Koro ve..
    10. Okulda robot turnuvası
    11. Altın fiyatları
    12. Başkan Altınok, ailesiyle birlikte..
    13. Hes Kablo Bayileri Kayseri’de Buluştu
    14. Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması
    15. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları..
    16. Çocuk Fuarı’nı 242 bin kişi ziyaret..
    17. Darıca’da camilerde Ramazan temizliği..
    18. Hayati İnanç’tan gençlere tavsiye:..
    19. Galatasaray aradığı kaleciyi Süper..
    20. Muğla’da 2. KariaBisiklet Festivali..
    21. AB ülkeleri motorlu taşıtlardan 428..
    22. Emniyetten traktör denetimi
    23. Lula Da Silva'nın hapis cezasında..
    24. Kılıçdaroğlu: "Bana yapılan saldırı,..
    25. Spor şenliğinde şampiyonlar belli..
    26. Köyceğiz’de ev yangını
    27. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
    28. Kağıthane'de çöken bina
    29. Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan..
    30. AFAD Sen Genel Başkanı Çelik, “AFAD..
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi