AFAD Sen Genel Başkanı Çelik, “AFAD personeli risk gurubuna dahil edilmeli”

DÜZCE(İHA) – AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, “Bizim olmazsa olmazımız, AFAD personeli her türlü arazi şartlarında her türlü risklerde görev yaptıkları için risk grubuna dahil edilmesi ve 3600 ek göstergenin verilmesi” dedi.

AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve AFAD-Sen Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, Düzce AFAD İl Müdürü Ali Kartal’ı makamında ziyaret etti. Ardından ise AFAD görevleri ile bir araya gelip sohbet etti.

AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ziyaret ile ilgi olarak yaptığı açıklamada; “Bölge illerini ziyaret ediyoruz. Bugünde AFAD Düzce İl Müdürümüzü ziyaret ettik. AFAD çalışanları ile bir araya gelip, personelin sorunları ve sıkıntılarıyla ilgili sendikal anlamda ne gibi çözümler üretebiliriz bakarak çalışma yapacağız. Daha sonra personeller ile yaptığımız istişareler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı nezdinde AFAD Başkanlığına sunmak suretiyle çözüm odaklı yapılması gerekenleri yapmaya çalışacağız. Bizim istediğimiz AFAD çalışanlarının AFAD Tazminatlarının verilmesi, görev yerlerinden dolayı değişimlerin yapılması, atama ve değişikliklerinin yapılmaması nedeniyle çalışanlarımız mağdur olmaktadır, bunun giderilmesi. Bizim amacımız, bu sorunların çözümüne yönelik bir arayış içerisindeyiz. El birliğiyle çözülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim olmazsa olmazımız, AFAD personeli her türlü arazi şartlarında her türlü risklerde görev yaptıkları için risk grubuna dahil edilmesi ve 3600 ek göstergenin verilmesi. Bu sorunlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı yapacağız” dedi.