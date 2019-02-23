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AFAD personeline AYDES eğitimi

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personellerine, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) eğitimi verildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
AFAD personeline AYDES eğitimi

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personellerine, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) eğitimi verildi.


Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, eğitimin müdürlük personellerine verimli olacağına değindi. Eğitim sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Müdürü Demirel, “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamaya alınması hakkındaki genelge gereği, ilimizde gerçekleşen afetlerin ve müdahale çalışmalarının AYDES sistemine, ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı kurumlarda bulunan AYDES kullanıcıları tarafından girilmesi ve sistemin sürekli güncel tutulması amacıyla personellerimize eğitim verildi. Eğitimin personellerimize yararlı ve verimli olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
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