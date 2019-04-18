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AFAD, okullarda temel afet bilinci eğitimi veriyor

Kırşehir, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, okullarda temel afet bilinci eğitimi veriyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:41
AFAD, okullarda temel afet bilinci eğitimi veriyor

Kırşehir, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, okullarda temel afet bilinci eğitimi veriyor.


Merkez Atatürk Ortaokulu, Öğretmen Ziya Kılıçözlü İlkokulu, Kırşehir Merkez İmam-Hatip Ortaokulu ve Kırşehir Merkez Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine temel afet bilinci eğitimi verildi.


Merkez okullarında, afete hazır okul projesi kapsamında verilen temel afet bilinci eğitiminde öğrencilere; okul afet ve acil durum planlarının oluşturulması ve uygulanması, afet ve acil durumların türleri, afetlerin insanlar ve ülkemize olan etkileri, yaşam çevremizdeki risklere karşı alınması gereken önlemler, afet çantası hazırlamanın önemi, öğrencilerin afetler sırasında yapması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar anlatıldı.


Okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması verilen eğitimlerle hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:41
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