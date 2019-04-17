AFAD Londra'da "Yardım ve Ticaret" Fuarında

LONDRA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, afet yönetiminin müdahale kısmının daha çok konuşulduğunu ancak afet öncesinde yapılması gerekenlerin daha önemli olduğunu söyledi.



Dünya İnsaniyet Forumu kapsamında Londra Excel Fuar Merkezi'nde açılan "Aid and Trade" (Yardım ve Ticaret) fuarının AFAD standında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Güllüoğlu, Türkiye’nin afet yönetimi alanında yaptıklarını diğer katılımcılara anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.



Fuar ve forum kapsamındaki temaslarında afet öncesi yapılması gerekenler ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenlerin ele alındığını anlatan Güllüoğlu, "Afet yönetiminin genelde müdahale kısmı daha çok konuşulur ancak biliyoruz ki evet, müdahale önemlidir ama afet öncesinde yapılması gerekenler daha önemlidir." diye konuştu.

Esas hayat kurtarıcı olanın afetlere hazırlık süreci olduğunun altını çizen Güllüoğlu, AFAD’ın bu alanda Türkiye’de yürüttüğü birçok proje bulunduğunu söyledi.



Güllüoğlu AFAD’ın bu alanda dünyada yapılanları da yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

AFAD'ın yardım çadırı şeklindeki standında, kuruluşun dünya çapındaki yardım faaliyetlerini gösteren fotoğraflardan oluşan bir sergi de yer aldı.

Yarın sona erecek fuara 22 ülkeden temsilciler katılıyor.

- Emine Erdoğan'a ödül

Fuara ev sahipliği yapan Dünya İnsani Forumu kapsamında bugün düzenlenen törenle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da "Fark Yaratan Ödülü" verilmişti.



Fuarı ziyaret ederek AFAD standında bilgi alan Erdoğan, yine fuar alanında ünlü İngiliz ressam Jonathan Darby ile de bir süre sohbet etti. Erdoğan, insanlık dramlarını resmederek dünyaya duyuran Darby'nin imza teklifi üzerine, fuar alanında yaptığı dev tabloya Güllüoğlu'nun yazdığı "Dünya beşten büyüktür" mesajının altına imza atmıştı.





